Пассажиры в Москве и регионах совершили более 20 млрд поездок по карте "Тройка"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 2013 года пассажиры Москвы и других регионов России совершили свыше 20 миллиардов поездок по карте "Тройка". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

За 12 лет всего было выпущено около 53 миллионов карт. При этом заммэра напомнил, что билетная система на базе карты является одним из самых инновационных транспортных решений в мире.

"Она умеет рассчитывать более 3,5 тысячи тарифных вариантов в зависимости от вида транспорта, региона или количества дней, на которые взят абонемент", – сказал Ликсутов.

С 2022 года в столичном метрополитене появились карты с полностью российским чипом, а с 2023 года производство "Троек" было локализовано на заводе в Зеленограде, тогда же в продаже появились карты с российскими чипами нового поколения, которые позволили улучшить объем памяти втрое.

При помощи "Тройки" можно оплатить не только проезд в метро, МЦК, МЦД, речном и наземном транспорте, электропоездах и аэроэкспрессах. Картой можно расплатиться в кассах Московского зоопарка, парке "Зарядье" и на борту прогулочных теплоходов.

Кроме того, ее можно привязать к сервису "Велобайк" и использовать вместо ввода логина при аренде велосипеда. При этом "Тройка" используется вместо парковочного билета на перехватывающих парковках.

Ранее в честь запуска поездок на самокатах и велосипедах в сервисе "МультиТранспорт" в Москве запустили тематические карты "Тройка". "МультиТранспорт" это единый абонемент, который позволяет сэкономить до 30% на поездках. Благодаря сервису москвичи и гости столицы могут настроить выгодный тариф для поездок на разных видах транспорта, уточнял Ликсутов.

