18 сентября, 13:15

Сергей Собянин сравнил производительность труда в Москве и Германии

Сергей Собянин сравнил производительность труда в Москве и Германии

Производительность труда в Москве примерно такая же, как в Германии, сказал Сергей Собянин во время пленарного заседания на Московском финансовом форуме. Мэр отметил, что столица лидирует по данному показателю и в целом по стране.

Он добавил, что в Германии производительность труда выше, чем в России, в 1,7 раза. При этом, подчеркнул Собянин, речь идет не о количестве работы, а о концентрации населения. В частности, в Германии плотность населения высокая, поэтому и в крупных городах растет производительность труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

