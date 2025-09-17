В соцсетях завирусился ролик со взломом домофона при помощи нейросети

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина с помощью нейросети открывает подъездный домофон. Ролик вызвал обеспокоенность пользователей и вопросы о безопасности таких систем.

По словам специалистов, данное видео может быть постановочным. Они отметили, что нейросети не выдают коды, так как обучены избегать запросов, связанных с незаконным проникновением.

