17 сентября, 22:15

В соцсетях завирусился ролик со взломом домофона при помощи нейросети

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина с помощью нейросети открывает подъездный домофон. Ролик вызвал обеспокоенность пользователей и вопросы о безопасности таких систем.

По словам специалистов, данное видео может быть постановочным. Они отметили, что нейросети не выдают коды, так как обучены избегать запросов, связанных с незаконным проникновением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

