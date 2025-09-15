Академик РАН Ушаков: способность человека к эмоциям помешает ИИ поработить людей

Фото: 123RF/gregorylee

Способность человека к эмоциям помешает искусственному интеллекту (ИИ) поработить людей, рассказал академик РАН Дмитрий Ушаков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Эксперт объяснил, что ИИ не обладает собственной мотивационной системой, а разуму, чтобы функционировать, недостаточно только понимать и просчитывать. По словам академика, разуму нужно направление движения.

"Мотивационная система человека устроена таким образом, что ей во многом управляют потребности тела – мы устали или мы радуемся, у нас идет выброс определенных гормонов, мы хотим есть или испытываем жажду", – заключил Ушаков.

Ранее исследование показало, что больше половины москвичей использовали нейросети во время деловой переписки. Около 59% обращались к ИИ, чтобы составить сообщение. Чаще всего это делают зумеры – около 10% признались, что используют нейросеть на постоянной основе.

Миллениалы предпочитают прибегать к помощи эпизодически: чуть меньше трети (29%) делают это иногда (для проверки фактуры или обращаются за советом), а 4% пользуются постоянно.

