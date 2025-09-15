Исследование: свыше 50% москвичей использовали ИИ для общения в рабочих чатах

Фото: 123RF/d8nn

Более половины жителей столицы использовали нейросети во время деловой переписки. Об этом говорится в исследовании сервиса коммуникаций "Контур.Толк", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Согласно данным опроса, 59% обращались за помощью к искусственному (ИИ) интеллекту, чтобы составить сообщение. При этом чаще всего нейросетями в деловых переписках пользуются зумеры – 10% на постоянной основе. Миллениалы предпочитают прибегать к помощи эпизодически: чуть меньше трети (29%) делают это иногда (для проверки фактуры или обращаются за советом), а 4% пользуются постоянно.

Представители поколения X не спешат применять новые технологии, которые воспринимаются ими в качестве вспомогательного инструмента: 38% никогда не обращались к нейросетям для составления сообщения коллегам.



из результатов исследования Еще одна тенденция – рост объемов цифровой переписки. Более половины опрошенных москвичей (59%) согласны, что чаты и рабочие мессенджеры постепенно вытесняют устное обсуждение и смол-ток. При этом треть (35%) из них отмечает, что письменная коммуникация мешает им развивать навыки общения, а порой сильнее затягивает процесс согласования. Из-за этого рабочие коммуникации становятся более "сухими", а сотрудники реже ведут непринужденные разговоры.

Большая часть москвичей (76%) отметили, что замечают разницу в общении коллег из других поколений: 29% – часто, 47% – в зависимости от ситуации. В основном трудности связаны с использованием противоречащих друг другу стилей (29%), частотой и способом коммуникации (22%), а также разным ожиданиям от скорости ответа собеседника (18%), отметили в исследовании.

"При этом старшие сотрудники отдают предпочтение звонкам и письмам, в то время как младшим комфортнее общаться в мессенджерах и чатах. Миллениалы оказались посредниками между зумерами и бумерами, так как они не против использовать разные методы коммуникации", – уточнили аналитики.

Однако у каждого третьего москвича подобные различия постоянно приводят к недопонимаю. Чаще всего респонденты отмечали тон сообщений, который считали либо очень сухим, либо излишне фамильярным. А для 41% возникшие недопонимания не являются чем-то критичным.

В свою очередь, сами компании пытаются наладить коммуникацию среди коллег разных возрастов. 29% используют для этих целей корпоративные чаты, каждый пятый поощряет нерабочие активности, 12% обмениваются опытом и занимаются наставничеством, а еще четверть пытается следовать цифровому этикету, например ограничивать время, в которое можно отправлять рабочие сообщения.

