Исследование: более 40% столичных работодателей готовы нанимать кандидатов без опыта

Около половины столичных рекрутеров готовы не обращать внимание на отсутствие образования или опыт работы соискателя. Об этом говорится в исследовании CRM-системы Talantix, которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, столичные работодатели оказываются все более лояльными к кандидатам. Согласно опросу, 63% не придают значения полу, 58% – возрасту, а почти каждый второй (44%) закрывает глаза на отсутствие опыта или образования. Еще 34% не важны вредные привычки.

Среди причин этого эксперты называют потребность в специалистах определенной квалификации (68%). 55% опрошенных ответили, что идти на уступки их вынуждает дефицит кадров. 27% поступают так из-за пожелания заказчика подбора или CEO. Также аргументами оказались невысокие зарплатные ожидания кандидата (24%) и отсутствие возможностей для обучения нового сотрудника (10%). При этом ключевые профессиональные и личностные качества оцениваются более строго.

При этом с рядом качеств компании мириться не готовы. В том числе, в топе причин отказа кандидатам – неумение общаться (45%), а также непрохождение проверки службы безопасности (30%). Около трети столичных работодателей отмечают, что несоответствие корпоративной культуре (29%) и нежелание обучаться (25%) тоже могут стать основанием для отказа.



Марина Хадина директор по развитию Talantix Если соискатель готов развиваться и способен приносить компании ценность, бизнес готов закрыть глаза на многое. Это отражает текущую ситуацию на рынке, где дефицит кадров подталкивает компании к гибкости, но при этом не снижает требований к качеству работы.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что "эффект имени" считается одним из факторов, влияющих на выбор кандидата при трудоустройстве во время первого просмотра резюме. Это происходит потому, что имя может вызывать как положительные, так отрицательные и нейтральные ощущения.

