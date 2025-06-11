Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 07:30

Политика

В Госдуме разработали правила обязательного чипирования собак

В Госдуме разработали правила обязательного чипирования собак

Новости мира: протесты против мигрантов охватили Северную Ирландию

За сутки поражены 150 районов дислокации ВСУ и иностранных наемников

В Подмосковье доставили вторую группу освобожденных российских бойцов

Протесты из-за миграционной политики Трампа охватили еще пять штатов США

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Силовики применили слезоточивый газ и пластиковые пули против протестующих в Лос-Анджелесе

Путин по видеосвязи принял участие в открытии медицинских объектов в нескольких регионах

Политолог прокомментировал ситуацию вокруг беспорядков в США из-за иммиграционной политики

Глава "Ростеха" заявил об уничтожении практически всех американских БМП Bradley на Украине

В Госдуме подготовили законопроект об обязательной идентификации домашних собак. В документе предлагаются разные способы учета – чип, татуировка или бирка на ухе. Все данные планируется вносить в единую базу, аналогичную системе для сельскохозяйственных животных.

Цель – привязать каждую собаку к владельцу, чтобы упростить поиск при пропаже, а также установить ответственность в случае нападений. Учет поможет различать безнадзорных животных и домашних. Постановка на учет будет бесплатной. Нововведения распространяются только на собак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаживотныевидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика