В Госдуме разработали правила обязательного чипирования собак

В Госдуме подготовили законопроект об обязательной идентификации домашних собак. В документе предлагаются разные способы учета – чип, татуировка или бирка на ухе. Все данные планируется вносить в единую базу, аналогичную системе для сельскохозяйственных животных.

Цель – привязать каждую собаку к владельцу, чтобы упростить поиск при пропаже, а также установить ответственность в случае нападений. Учет поможет различать безнадзорных животных и домашних. Постановка на учет будет бесплатной. Нововведения распространяются только на собак.

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