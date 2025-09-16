Форма поиска по сайту

16 сентября, 18:30

Нейросеть Алису научили оживлять фотографии

Нейросеть Алису научили оживлять фотографии. Функция доступна всем пользователям. Для этого нужно в приложении "Алиса" нажать кнопку "Оживи фото", добавить изображение, ввести запрос с описанием сюжета, по которому будет меняться картинка, и нейросеть сгенерирует видео длительностью 4 секунды.

Так можно оживлять свои аватары для соцсетей, семейные фотографии для близких, генерировать видео для учебы, создавать прототипы анимаций интерфейсов или отдельных иконок. Пользователь может поделиться ссылкой на сгенерированное видео или скачать его себе. Так можно создать и сохранить несколько роликов, чтобы смонтировать из них видеоряд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

