27 августа, 17:30

Культура

Нейросеть Алиса составила маршрут по местам в Москве, которые можно увидеть в фильмах

Ведущие Москвы 24 в честь Дня российского кино попросили нейросеть Алису составить маршрут по самым неочевидным местам в городе, которые можно увидеть в популярных фильмах, снятых в Москве.

Искусственный интеллект предложил посетить Никитский бульвар, дом 12, где снимался фильм "Место встречи изменить нельзя", и дом на "ножках" по адресу улица Проспект Мира, дом 184, корпус 2, появившийся в фильме "Усатый нянь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

