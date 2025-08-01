Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение фильма "Прости, детка"

Фото: кадр из фильма "Прости, детка"; режиссер – Ева Виктор; производство – AF Films, Big Beach Films, Case Study Films, Charades, High Frequency Entertainment, PASTEL, Tango Entertainment (III)

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Прости, детка". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на прокатчика картины.

Лента режиссера Евы Виктор получила приз за лучший сценарий на фестивале "Сандэнс" в этом году. Премьера картины состоялась в России 24 июля.

Фильм Виктор рассказывает о женщине, которая работает преподавателем в небольшом университете. Она общается с лучшей подругой, заводит новый роман и развивает карьеру, пытаясь при этом пережить травматичное событие, произошедшее с ней в колледже. Режиссер исполнила в фильме главную роль.

В пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что прокатное удостоверение было отозвано из-за выявленных недостоверных сведений в документах. Однако неизвестно, о каких именно сведениях идет речь.

Ранее Владимир Путин подписал закон, требующий у владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы и контент, которые дискредитируют или отрицают традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Указанные лица не должны допускать распространения подобных материалов и в течение суток после получения запроса от Роскомнадзора прекратить распространение контента, который Минкультуры отказалось прокатывать или отозвало прокатное удостоверение.

