Путин подписал закон о запрете фильмов с дискредитацией традиционных ценностей

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Владимир Путин подписал закон, требующий от владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы и контент, которые дискредитируют или отрицают традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ опубликован на портале правовых актов.

Указанные лица должны не допускать распространение соответствующих материалов, а также в течение суток после получения запроса от Роскомнадзора прекратить распространение контента, который Минкультуры РФ отказалось прокатывать или отозвало прокатное удостоверение.

Закон также распространяет это требование на владельцев страниц в социальных сетях, которые имеют более 500 тысяч активных пользователей. Вместе с тем указ вводит правило отказа в выдаче прокатного удостоверения, если в фильме присутствуют вышеуказанные материалы.

Кроме того, Минкультуры РФ получит право вносить изменения в уже выданное прокатное удостоверение, что позволит актуализировать информацию о запрете показа фильма детям или об ограничении распространения ленты детям определенного возраста.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее стало известно, что фильмы, пропагандирующие отказ от рождения детей, не получат прокатное удостоверение от Минкультуры РФ. Согласно документу, поправки касаются подпункта "в" пункта 19 приказа ведомства.

До этого ведомство составило список фильмов, рекомендованных школьникам к просмотру после уроков. Документ будет направлен во все регионы. В список включены как современные, так и советские фильмы. Например, в него вошли "Бременские музыканты", "Кот Леопольд", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Тимур и его команда", "Ералаш", "Молодая гвардия" и "Время первых".