Российская оперная певица Кононова впервые в мире выступила с ИИ

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Карпухин

Российская оперная певица Вера Кононова впервые в мире выступила вместе с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

Концерт артистки состоялся в Доме звукозаписи в Москве. Исполнительница решилась на такой шаг в рамках научно-музыкального интонационного эксперимента, инициатором которого стала она сама. Вместе с ИИ Кононова спела отрывок из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы".

"Музыка нейросетей – это музыка будущего. Если бы мы с помощью нейросетей смогли делать партитуры для оркестра, то было бы реализовано много фантазии и придумано большое количество мелодий", – указала певица.

Исполнительница отметила, что благодаря этому эксперименту музыка из "Призрака оперы" прозвучала в новом формате. При этом артистка рассказала о сложностях, которые возникли в процессе выступления. По словам девушки, ее голос вместе с живым оркестром должен был попадать в такт с сгенерированным вокалом "Фантома", партию которого разработал китайский композитор Дуань Юйцянь.

Кроме того, Кононова рассказала, что потратила много времени на то, чтобы обучить ИИ спеть так, как хотела она. Певица объяснила, что нейросеть по-другому воспринимает информацию, поэтому когда исполнительница пыталась поставить ей задачу, то они не всегда могли понять друг друга.

Ранее экономист Наталья Зубаревич выразила мнение, что ИИ будет активно развиваться и проявляться в производственном секторе, где многое автоматизируется. Однако даже в этом случае он не сможет полностью заменить человека, считает она.

По словам Зубаревич, люди постоянно придумывают новые направления и бизнесы для реализации своих потребностей, с которыми ИИ не справится. Эксперт отметила, что найдутся другие сферы применения для человеческих рук, прежде всего в секторе услуг.

