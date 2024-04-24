Экономист Зубаревич уверена, что ИИ не сможет заменить человека

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Искусственный интеллект (ИИ) будет активно развиваться и проявляться в производственном секторе, где многое автоматизируется, но даже тогда не сможет полностью заменить человека, заявила экономист Наталья Зубаревич. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, люди постоянно придумывают новые направления и бизнесы для реализации своих потребностей, с которыми ИИ не справится.

"Найдутся другие сферы применения для человеческих рук, прежде всего в секторе услуг. <...> Поэтому я очень спокойно отношусь к страшилкам про искусственный интеллект", – подытожила Зубаревич.

Между тем в беседе с "Газетой.ру" психолог Дмитрий Деулин рассказал об опасности частого просмотра плохих новостей (думскроллинг) и дал советы по борьбе с зависимостью от интернета и гаджетов.

Эксперт уверен, что такие действия могут привести к обсессивно-компульсивному расстройству. Чтобы избежать страшных последствий, он рекомендует установить программу для ограничения экранного времени, которая сама принудительно будет отключать интернет при продолжительном его использовании.

Также можно составить программу "цифрового детокса", продолжает психолог. В нее может войти любое полезное времяпрепровождение вне цифрового пространства: занятия спортом, общение с друзьями, прогулки на природе или чтение любимой бумажной книги.

"Нужно определить интервал времени, когда вы сможете принудительно отключать функции мобильного интернета на своем гаджете и неукоснительно придерживаться этого правила. Можно в кругу близких договориться о правилах пользования гаджетами. Например, во время приема пищи, разговоров, приготовления ко сну переключать смартфон в "авиарежим", – посоветовал Деулин.

По мнению эксперта, в борьбе с зависимостью важно рационально разделять время между онлайн- и офлайн-формами общения, чтобы в обществе не произошла катастрофа "цифровой аутизации".

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что думскроллинг может вызвать "иллюзию катастрофы", в которой человек не воспринимает действительность, а ощущает мир как серию непрекращающихся кризисов. По словам специалиста, соответствующее поведение основывается на фундаментальной когнитивной предрасположенности человеческого мозга к "негативному смещению". Он добавил, что это усиливается постоянным просмотром одних и тех же видео из разных источников, что увеличивает чувство беспомощности и уязвимости.

Для преодоления зависимости Самбурский рекомендовал научиться идентифицировать и изменять негативные мысли, которые человек черпает в новостных лентах.

