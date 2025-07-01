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Новости

01 июля, 07:30

Технологии

Короткие вертикальные сериалы от ИИ начали набирать популярность в соцсетях

Короткие вертикальные сериалы от ИИ начали набирать популярность в соцсетях

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В соцсетях быстро растет популярность коротких вертикальных сериалов, созданных с помощью нейросетей. В таких роликах, длительностью от нескольких секунд до одной минуты, главные герои – полностью сгенерированные персонажи.

Такие ролики создаются в основном профессиональными студиями. Процесс генерации занимает считанные минуты и стоит от 50 до 80 рублей за эпизод. По словам экспертов, подобный формат особенно востребован у молодежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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