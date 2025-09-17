Аудитория мессенджера MAX превысила 35 млн пользователей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Количество пользователей, зарегистрированных в мессенджере MAX, составило более 35 миллионов человек. Об этом сообщил на форуме Kazan Digital Week глава VK Владимир Кириенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что с того момента, как был запущен MAX, аудитория мессенджера постепенно увеличивается. В частности, она выросла с 100–200 тысяч человек, которые успели зарегистрироваться на платформе в начале июня, до 35 миллионов. При этом Кириенко отметил востребованность ресурса как среди взрослых, так и у молодежи.

Глава VK также рассказал, что в настоящее время в мессенджере совершается примерно 15 миллионов звонков каждый день. По его словам, этот показатель увеличился более чем в 100 раз за последний месяц.

Более того, Кириенко анонсировал старт открытого тестирования каналов, которые смогут запустить авторы с аудиторией более 10 тысяч человек. Однако он напомнил, что блогеры должны быть зарегистрированы в реестре Роскомнадзора.

Помимо этого, пользователи MAX смогут создать цифровой ID, который позволит подтверждать личность. Его можно будет применить при заселении в гостиницу, покупке товаров и многом другом.

Создать цифровой ID получится у россиян старше 18 лет. Для этого нужно обновить MAX и "Госуслуги" до последней версии. Личность граждан будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера.

