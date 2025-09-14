Форма поиска по сайту

14 сентября, 10:45

Политика

Медведев в день своего 60-летия завел канал на платформе MAX

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в свой 60-летний юбилей создал канал в мессенджере MАХ.

"Приветствую вас в MАХ, в нашем национальном мессенджере", – написал политик в первом сообщении для своих подписчиков.

В свой день рождения, который отмечается 14 сентября, Медведев также был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Его вручил Владимир Путин за значительный вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны. Таким образом, Медведев стал полным кавалером этого ордена.

