14 сентября, 10:45Политика
Медведев в день своего 60-летия завел канал на платформе MAX
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в свой 60-летний юбилей создал канал в мессенджере MАХ.
"Приветствую вас в MАХ, в нашем национальном мессенджере", – написал политик в первом сообщении для своих подписчиков.
В свой день рождения, который отмечается 14 сентября, Медведев также был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Его вручил Владимир Путин за значительный вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны. Таким образом, Медведев стал полным кавалером этого ордена.