Медведев в день своего 60-летия завел канал на платформе MAX

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в свой 60-летний юбилей создал канал в мессенджере MАХ.

"Приветствую вас в MАХ, в нашем национальном мессенджере", – написал политик в первом сообщении для своих подписчиков.

В свой день рождения, который отмечается 14 сентября, Медведев также был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Его вручил Владимир Путин за значительный вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны. Таким образом, Медведев стал полным кавалером этого ордена.