Медведев предупредил о скорой глобальной катастрофе

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Человечество стоит на пороге глобальной катастрофы, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его цитирует РИА Новости.

Политик сослался на общие экспертные оценки, которые связывают прогноз с ростом напряженности в мире, вызванным вооруженными конфликтами, противостоянием ядерных держав и обострением существующих проблем.

Это указывалось и в "Глобальном исследовании восприятия рисков", опубликованном в январе текущего года. Более 900 экспертов со всего мира в 2025 году главным риском назвали вооруженные конфликты, экстремальные погодные явления, геоэкономическую конфронтацию и кампании по дезинформации.

В двухлетней перспективе экспертов больше всего беспокоят фейки, а в 10-летней – вымирание видов и коллапс экосистем Земли. При этом главным взаимосвязанным риском стал социальный разлом из-за неравенства, который усиливает другие угрозы.