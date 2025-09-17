Глава РФПИ Дмитриев запустил канал в MAX

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHEMETOV

Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил канал в мессенджере MAX.

В первой публикации он отметил, что планирует размещать в канале основные новости, аналитические материалы и идеи, которые касаются развития экономики, инвестиций, международного взаимодействия и технологий.

Отдельное внимание глава РФПИ хочет уделять проектам по созданию инвестиционных и экономических связей между РФ и другими странами, рассматривая их как шаги в будущее.

Также Дмитриев намерен продолжать развивать тему позитивного предпринимательства. По его мнению, это даст возможность студентам разных направлений знакомиться с базовыми принципами бизнеса, инвестиций и управления. Он пообещал рассказывать о главных событиях в этой сфере.

Ранее в MAX появился официальный канал Владимира Путина под названием "Кремль. Новости". За сутки на него подписались более 150 тысяч человек. Первые две публикации набрали в общей сложности свыше 25 тысяч реакций.