Все сессии форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" покажут в прямом эфире

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все сессии международного форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" будут доступны для просмотра в прямом эфире. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу форума.

В московском парке "Зарядье" 17 и 18 сентября свыше 320 мировых и российских экспертов обсудят использование искусственного интеллекта и роботизированных технологий для развития мегаполисов будущего.

"Все сессии 17 и 18 сентября будут транслироваться в прямом эфире на Rutube – национальном видеохостинге, который стал партнером "Форума о будущем городов БРИКС. Облачные города", – сказали в пресс-службе.

К форуму присоединятся управленцы, урбанисты, ученые и представители ведущих компаний из более чем 35 стран. Среди участников – специалисты из Китая, Индии, Бразилии, Сербии, ОАЭ и Южно-Африканской Республики.

В деловой программе запланировано более 50 сессий. Одним из ключевых событий станет церемония вручения премии городских инноваций БРИКС.

Ранее сообщалось, что эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города". На двух сессиях обсудят стратегическое развитие умных городов и технологические тренды будущего.