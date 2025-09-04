Будущее мегаполисов БРИКС обсудят на форуме "Облачные города" в Москве

Фото: пресс-служба Мостуризма

Третий "Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" состоится в столице 17 и 18 сентября. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Площадкой для мероприятия был выбран концертный зал "Зарядье". Там соберутся управленцы, представители компаний, урбанисты и ученые из более чем 35 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Сербию, ОАЭ и ЮАР.

"Предыдущие форумы объединили больше 18 тысяч участников. Делегации из разных стран встречаются в Москве, чтобы укрепить партнерские отношения и обменяться лучшими практиками развития городов", — отметила Сергунина, добавив, что главной темой этого года стали "Роботизированные технологии и искусственный интеллект".

Всего в рамках деловой программы запланировано более 50 сессий, включая церемонию вручения премии городских инноваций БРИКС.

В частности, в первый день участники поднимут вопросы цифровых экосистем и транспортных сервисов, обсудят использование нейросетей, сценарии урбанизации до 2050 года, профессии будущего и экспортный потенциал отечественных разработок.

Кроме того, в тот же день будет представлена концепция WISE City (Welcoming, Intelligent, Sustainable, Efficient), которая предполагает сбалансированное развитие гостеприимного, интеллектуального, устойчивого и эффективного мегаполиса.

Во второй день пройдут сессии о применении ИИ в промышленности, умном транспорте, технопарках и сферах с активным внедрением роботизированных решений.

Узнать о будущем столицы также можно будет на фестивале "Территория возможностей". Он пройдет в День города, 13 сентября, в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Например, посетителям расскажут о перспективах профессионального развития. Особенностью фестиваля будет установка капсулы времени, внутри которой гости смогут оставить послания будущим жителям города. Ее откроют только в 2030 году.