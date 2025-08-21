В Москве состоялась публичная дискуссия на тему "Каким будет мегаполис завтрашнего дня"

В столице состоялась публичная дискуссия на тему "Каким будет мегаполис завтрашнего дня". Эксперты собрались в павильоне "Экономика Москвы" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Участники обсуждали большое аналитическое исследование трендов развития городов мира. Его подготовил комплекс экономической политики столицы. Участие в проекте приняли ведущие российские и зарубежные эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

