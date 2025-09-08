Роботическая хирургия стала стандартом лечения онкологии в Москве

В Москве роботическая хирургия стала новым стандартом в лечении онкологических заболеваний. С помощью робота "Да Винчи" врачи проводят сложные операции с высокой точностью, что позволяет пациентам быстрее восстанавливаться.

Такие операции сегодня выполняются во всех пяти "якорных" онкостационарах столицы. Современные методы помогают все большему числу пациентов. Только за первые семь месяцев этого года в Москве провели более 2 тысяч робот-ассистированных вмешательств.

