16 августа, 13:15

"Новости дня": срок ожидания эндоскопии в Москве сократился до нескольких дней

Срок ожидания эндоскопии в Москве сократился до нескольких дней

Теперь москвичам не придется месяцами ждать бесплатных эндоскопических исследований. Сроки сократились до нескольких дней. Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта стала доступнее благодаря открытию эндоцентров, реконструкции поликлиник и цифровым технологиям, которые помогают врачам быстрее анализировать результаты.

Раннее выявление позволяет как можно раньше обнаружить онкологические заболевания и начать лечение. За последние два месяца этой возможностью воспользовались более 22 тысяч москвичей. Записаться на исследование можно самостоятельно через личный кабинет ЕМИАС.

Подробнее – в программе "Новости дня".

медицинагородвидео

