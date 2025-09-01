"Новости дня": в Сокольниках открыли новый корпус детской больницы святого Владимира

В районе Сокольники начал работу новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира. Это самое современное в стране детское медицинское учреждение с новыми операционными и палатами повышенного комфорта.

Москвичи смогут посетить "город здоровья для детей" и в игровой форме узнать, как следить за своим здоровьем. Дни открытых дверей пройдут со 2 по 11 сентября. Подробнее – в программе "Новости дня".