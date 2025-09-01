Форма поиска по сайту

01 сентября, 16:05

Город

"Новости дня": в Сокольниках открыли новый корпус детской больницы святого Владимира

"Новости дня": более 1,6 млн школьников и студентов приступили к учебе в Москве

"Новости дня": специалисты приступили к обновлению Лужнецкой набережной

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

"Новости дня": РЖД представили новые вагоны купе

"Новости дня": Роспотребнадзор разработал тест для выявления 25 вирусов

"Новости дня": в Бескудниковском районе построили детский сад с бассейном

Столичные врачи помогли родить женщине с редким иммунным заболеванием

Собянин: полностью обновили здание детско-взрослой поликлиники в районе Северном

В районе Сокольники начал работу новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира. Это самое современное в стране детское медицинское учреждение с новыми операционными и палатами повышенного комфорта.

Москвичи смогут посетить "город здоровья для детей" и в игровой форме узнать, как следить за своим здоровьем. Дни открытых дверей пройдут со 2 по 11 сентября. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
медицинагородвидео

