04 сентября, 11:45Город
Более 14 млн справок по болезни ребенка оформили в Москве онлайн за 4 года
В Москве с апреля 2021 года работает сервис получения справок по болезни ребенка онлайн. За 4 года оформили уже более 14 миллионов документов, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Справки отображаются во всех системах и сразу видны учителям. В электронном журнале МЭШ фиксируется и освобождение детей от физкультуры, информация автоматически передается в кружки и спортивные секции.
