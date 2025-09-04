Форма поиска по сайту

04 сентября, 11:45

Более 14 млн справок по болезни ребенка оформили в Москве онлайн за 4 года

В Москве с апреля 2021 года работает сервис получения справок по болезни ребенка онлайн. За 4 года оформили уже более 14 миллионов документов, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Справки отображаются во всех системах и сразу видны учителям. В электронном журнале МЭШ фиксируется и освобождение детей от физкультуры, информация автоматически передается в кружки и спортивные секции.

