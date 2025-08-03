Первые пациенты начнут получать разработанную в России вакцину от рака в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы первые пациенты начнут получать вакцину от рака, разработанную российскими учеными, заявили в Национальном исследовательском центра эпидемиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Препарат нельзя будет купить в аптеке, поскольку он должен подбираться с учетом особенностей каждого пациента. Вакцина должна заставить иммунитет активнее уничтожать раковые клетки. Клинические испытания начнутся с пациентов, больных меланомой.

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