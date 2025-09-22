В Нью-Йорке нашли капсулу времени с предупреждением об ИИ

Фото: depositphotos/sdecoret

В Нью-Йорке обнаружили капсулу времени, датированную 2317 годом, где содержалось предупреждение об угрозе искусственного интеллекта. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на портал ScienceXXI.com.

Находка, имеющая овальную форму, привлекла внимание ученых своей необычной конструкцией и материалами, которые не применялись в массовом производстве в середине XX века.

Внутри находилась вставка из синтетического стекла и текст, написанный символами, напоминающими латинский алфавит.

После многолетних безуспешных попыток исследователи частично расшифровали послание. В тексте содержалось предупреждение о потенциальной угрозе, которую представляют вышедшие из-под контроля биомеханические системы и искусственный интеллект.

Авторы сообщения утверждают, что эти технологии могут привести к глобальной катастрофе и стать экзистенциальной угрозой для человечества. Происхождение капсулы остается загадкой.

Часть исследователей предполагает, что артефакт мог быть создан путешественниками во времени или представляет собой утечку технологий из будущего. Другие эксперты рассматривают версию о символическом напоминании, призванном пересмотреть подходы к технологическому развитию.

