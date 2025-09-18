МВД предупредило об отказе в получении паспорта из-за фото, созданного с помощью ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фото на паспорт, созданное или отредактированное с помощью нейросетей, станет причиной отказа в выдаче документа. Об этом сообщается в телеграм-канале Миграционной службы МВД России.

В ведомстве рассказали, что в соцсетях появился "лайфхак" с рекомендациями по созданию фото для внутрироссийских и заграничных паспортов с помощью искусственного интеллекта. Заявлено, что нейросеть превратит любую фотографию человека в безупречное фото для документа.

"Обращаем внимание, что предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается", – предупредили в ведомстве.

Несоответствующее требованиям фото может стать причиной отказа в выдаче паспорта, при этом уплаченная госпошлина не возвращается.

В ведомстве отметили, что за 8 месяцев этого года по разным основаниям в выдаче и замене паспорта отказали 3,9 тысячи россиян. А также напомнили, что фотографии для документов должны соответствовать строгим стандартам.

