Собянин: за лето участниками и зрителями спортивных мероприятий стали 6,5 млн человек

Москва с каждым годом укрепляет статус одной из самых спортивных столиц мира. Только за прошедшее лето участниками и зрителями спортивных мероприятий в городе стали около 6,5 миллиона человек. По словам Сергея Собянина, в проектах "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" тренировки, лекции и занятия посетили более 215 тысяч горожан.

В столице также прошли массовые фестивали и праздники: День и Ночь Московского спорта, День ходьбы, День физкультурника, а на фестивале настольного тенниса в "Лужниках" были поставлены несколько мировых рекордов. В спортивных событиях активно участвовали бойцы СВО и ветераны боевых действий. Впереди москвичей ждет не менее активная и спортивная осень.

