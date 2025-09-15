Форма поиска по сайту

15 сентября, 02:15

Город

"Новости дня": новый жилой комплекс по реновации построили в Люблине

"Новости дня": новый жилой комплекс по реновации построили в Люблине

"Новости дня": поликлиника № 170 открылась после реконструкции на юге Москвы

"Новости дня": 23 маршрута общественного транспорта свяжут Москву и Подмосковье

Проект "Театральный бульвар. Послесловие" завершил работу на Патриарших прудах

Ключ расшифрования для ДЭГ соберут после закрытия участков в Москве

Движение затруднено на Кутузовском проспекте из-за аварии

Метеорологическая осень наступит в Москве на следующей неделе

Около 200 кинопроектов сняли этим летом в Москве

В Москве завершена программа реконструкции поликлиник

В Москве экстерриториальные участки для голосования закроются в 20:00

Новый жилой комплекс по программе реновации построили на Краснодонской улице в Москве. Туда переедут более 600 горожан из трех старых пятиэтажек. Все квартиры оформлены по единому стандарту.

Фасад здания выполнен из трехслойных навесных панелей, отделанных кирпичом, также установлены корзины для кондиционеров. Для удобства автомобилистов сделали подземный паркинг на 113 машино-мест.

Подробнее – в программе "Новости дня".

