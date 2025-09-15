"Новости дня": новый жилой комплекс по реновации построили в Люблине

Новый жилой комплекс по программе реновации построили на Краснодонской улице в Москве. Туда переедут более 600 горожан из трех старых пятиэтажек. Все квартиры оформлены по единому стандарту.

Фасад здания выполнен из трехслойных навесных панелей, отделанных кирпичом, также установлены корзины для кондиционеров. Для удобства автомобилистов сделали подземный паркинг на 113 машино-мест.

Подробнее – в программе "Новости дня".