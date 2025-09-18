Форма поиска по сайту

18 сентября, 07:15

Мэр Москвы

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Сергей Собянин открыл обновленный спорткомплекс в Новогирееве. В здании площадью больше 2 тысяч квадратных метров есть бассейн и спортивный зал с современным травмобезопасным покрытием и новым инвентарем.

По словам мэра, с 2011 года в Москве построили уже почти 340 спортивных объектов – это площадки рядом с домом и в парках, и современные комплексы. Также планируется возвести еще больше 100 таких объектов до 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

