В парке 50-летия Октября началась реабилитация пруда

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В парке 50-летия Октября на западе Москвы началась масштабная реабилитация пруда. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Пруд <...> был искусственно создан в пойме реки Раменки, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы", – сказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в связи с этим власти приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда. Работы обещают завершить до конца 2025 года. В рамках них планируется:



извлечь более 2,3 тысячи кубометров ила – это позволит восстановить необходимую глубину и минимизирует зарастание;

сформировать ложе пруда для предотвращения обмеления;

восстановить и укрепить 348 метров береговой полосы, сохранив старые и создав новые пологие откосы для водоплавающих птиц;

отремонтировать участок бетонного берега и обустроить газон;

обновить зону биоплато площадью 300 квадратных метров для высадки водных растений.

Бирюков отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, а список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.

