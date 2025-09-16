В Москве началась модернизация газорегуляторного пункта "Академический"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На юго-западе Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Академический", сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Как отметил вице-мэр, в городе проводится работа по обновлению ГРП, отвечающих за снижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Пункт "Академический" обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора одноименного и Гагаринского районов.

Решение о модернизации пункта приняли из-за длительной работы газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения горожан от газоснабжения.

Специалисты заменят старое оборудование на современный ГРП шкафного типа мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час. Он изготовлен из отечественных комплектующих на производстве АО "Мосгаз", а также имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики. Кроме того, дополнительно модернизируют подводящие газопроводы.

Как напомнили в комплексе, все московские ГРП в обязательном порядке оборудуются запорными устройствами. Их работу контролируют диспетчеры, которые в режиме реального времени могут управлять газовым хозяйством.

Ранее сообщалось, что в столице построят газопровод высокого давления, который пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Пресненский. Длина сооружения составит около 1,5 километра. Основную часть газопровода – более 1,4 метра – проложат закрытым методом для снижения воздействия на городскую инфраструктуру.