Собянин: современный квартал построят в Пресненском и Хорошёвском районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошёвском районах Москвы, расположенных в ЦАО и САО соответственно. Об этом мэр сообщил в МАХ.

Общая площадь участков составляет 73,62 гектара. Они находятся вдоль Звенигородского шоссе, между 3-й Магистральной улицей и Третьим транспортным кольцом. В настоящее время на этих территориях находятся старые склады, административные здания и другие объекты.

На их месте, по словам градоначальника, планируется возвести более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Новый городской квартал будет включать жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты.

Например, вместимость школ составит 4 050 учеников, а детских садов – 1 775 воспитанников. Вместе с тем проектом будет сохранен гостиничный комплекс площадью 32,5 тысячи квадратных метров, расположенный на 1-й Магистральной улице.

Реализация проекта создаст свыше 35,5 тысячи рабочих мест, заключил Собянин.

