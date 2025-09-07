"Новости дня": Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

Образовательный комплекс построят в Даниловским районе. О масштабном проекте в канале в мессенджере МАХ сообщил Сергей Собянин.

Вместо привычных классов химии и физики там сделаны лабораторно-исследовательские комплексы. Также там есть ИТ-полигон, где дети будут создавать программы, приложения, роботов и воплощать в жизнь другие свои самые смелые идеи.

Подробнее – в программе "Новости дня".