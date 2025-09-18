Форма поиска по сайту

18 сентября, 07:30

Город

Москва на четверть выполнила план по переселению участников программы реновации

Москва на четверть выполнила план по переселению участников программы реновации, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, за 8 лет в новые дома переехали 250 тысяч человек.

Он отметил, что многие горожане очень хотят войти в программу реновации, потому что видят реальные результаты. Проект был утвержден летом 2017 года. Всего в него включили 5 176 домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

