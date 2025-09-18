Москва на четверть выполнила план по переселению участников программы реновации, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, за 8 лет в новые дома переехали 250 тысяч человек.

Он отметил, что многие горожане очень хотят войти в программу реновации, потому что видят реальные результаты. Проект был утвержден летом 2017 года. Всего в него включили 5 176 домов.

