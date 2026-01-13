Форма поиска по сайту

13 января, 08:19

Политика

Пушков заявил, что мировое господство больше не по силам США

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Мировое господство не по силам США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Об этом сообщает RT со ссылкой на его телеграм-канал.

По мнению Пушкова, американский президент Дональд Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами страны на мировой арене. Этих целей он готов добиваться в том числе "самыми грубыми" методами.

Глава комиссии Совфеда также указал на то, что главным приоритетом является превращение Западного полушария в неприступную "крепость" под контролем США, недоступную конкурентам и противникам. Это ясно выражено в новой Стратегии нацбезопасности. Гренландия при этом должна стать частью данной "крепости".

Ранее Трамп заявил, что КНР или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. Президент США заверил, что не допустит этого. В Белом доме подтвердили намерения американского лидера приобрести Гренландию.

В США считают, что Дания после Второй мировой войны "вновь оккупировала" Гренландию, проигнорировав протокол ООН. В Вашингтоне подчеркнули, что политика острова в отношении Штатов должна основываться на принципах гостеприимства, а не враждебности.

