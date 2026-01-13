Проект "Новогодний московский завтрак" объединил более 500 кафе и ресторанов

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Более 500 кафе и ресторанов Москвы создали специальное меню в рамках гастрономического проекта "Новогодний московский завтрак". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект проходил с 22 декабря по 11 января и вошел в число знаковых тематических событий в рамках "Зимы в Москве". За это время специальное меню было заказано 80 тысяч раз – на 14% больше, чем год назад.

К участию в проекте присоединились не только известные заведения исторического центра, но и бистро, семейные кафе, современные пиццерии и кофейни, расположенные в разных районах города. Это позволило гостям попробовать праздничные сеты в каждом округе Москвы. При этом цены оставались доступными – стоимость блюд начиналась от 200 рублей.

В меню заведений были представлены как традиционные блюда, так и специальные гастрономические позиции, созданные шеф-поварами. Например, гостям предлагали шакшуку с кремом из феты, кукурузную кашу с вишневым вареньем, мини-панкейки с ореховой пастой и тост с бифштексом и муссом из пармезана.

Одно из итальянских бистро представило завтрак с камчатским крабом, лангустинами, домашней бриошью и свежими ягодами. Другое заведение вдохновилось идеей своего постоянного посетителя – по его совету был разработан сет "Завтрак для тех, кто торопится жить", в который вошли бокал игристого, тартин, оливковое масло и томатная сальса.

Шеф-повар одного из городских ресторанов готовил венские вафли и креп-сюзетт, сырники из топленого творога и драники с форелью.

Наибольшей популярностью среди гостей пользовались омлеты, круассаны и сырники.

Кроме того, впервые за всю историю проведения "Новогоднего московского завтрака" праздничные блюда сохранятся в меню корнеров на флагманской площадке проекта "Сделано в Москве" – "Фабрике подарков" на Болотной площади, которая продолжит работать до 28 февраля. Жители и гости столицы смогут позавтракать блюдами русской и греческой кухонь, начать день с "Московского чаепития" и не только.

Отмечается, что комитет по туризму Москвы ведет работу по формированию устойчивого бренда столицы как одного из ключевых туристических направлений России. Мостуризм круглый год создает события, которые объединяют жителей и гостей города, и регулярно пополняет городскую афишу новыми мероприятиями.

Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля "Усадьбы Москвы", приобщиться к чайным традициям столицы на "Московском чаепитии" или попробовать на вкус "Московский завтрак" в одном из сотен ресторанов – участников проекта.

"Зима в Москве" – главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто в настоящее время защищает Родину.

Благодаря программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов спецоперации и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

Ранее сообщалось, что новый сезон межрегиональных ярмарок стартует в Москве 13 января. А 16-го числа в столице начнут работать ярмарки выходного дня. На них будут представлены натуральные продукты более чем из 40 регионов России.

