Столичные IT-специалисты представили идеи для развития цифровой экономики

Молодые IT-специалисты из Москвы представили на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае свои идеи для развития цифровой экономики. По итогам всероссийской образовательной программы IT-Camp авторы лучших проектов получили приглашения на работу в крупнейшие технологические компании.

Столичная делегация стала одной из самых больших, которая приехала в этом году на обучение в Сириус. Всего там собралось 130 человек из 20 регионов страны.

Программисты, аналитики данных и инженеры прошли образовательный интенсив по искусственному интеллекту, автоматизации и кибербезопасности. Среди ключевых тем – развитие отечественного софта для цифровизации ведущих отраслей промышленности. В течение двух недель участники изучали технологические тренды, после чего предложили свои цифровые инициативы для бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.