"Новости дня": задания ЕГЭ упростят для выпускников

Задания ЕГЭ уже в 2026 году будут полностью соответствовать школьной программе. Экзамены станут понятнее и доступнее, что позволит выпускникам оказаться в равных условиях независимо от выбранного профиля обучения.

Для девятиклассников уже опубликованы демонстрационные версии экзамена, материалы для одиннадцатиклассников обсуждают до конца сентября. В Москве ЕГЭ ежегодно сдают более 90 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Новости дня".