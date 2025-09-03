Форма поиска по сайту

03 сентября

Общество

"Новости дня": задания ЕГЭ упростят для выпускников

Задания ЕГЭ уже в 2026 году будут полностью соответствовать школьной программе. Экзамены станут понятнее и доступнее, что позволит выпускникам оказаться в равных условиях независимо от выбранного профиля обучения.

Для девятиклассников уже опубликованы демонстрационные версии экзамена, материалы для одиннадцатиклассников обсуждают до конца сентября. В Москве ЕГЭ ежегодно сдают более 90 тысяч человек.

