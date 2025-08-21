Ветеринар рассказал, какую помощь оказывают домашним животным в зооцентрах Москвы

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 16:30

Главный ветеринарный врач и сооснователь сети зооцентров "Шарики" Кирилл Сачков в преддверии сезона осенних заболеваний рассказал, какую помощь оказывают домашним животным в Москве.

По его словам, в зооцентрах работают специалисты, которые смотрят за животными, у них есть кинологическое образование. Там оказывают большой комплекс оздоровительных услуг. Также в центрах есть детский сад для собак и гостиница для кошек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

