Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 18:22

События

650 кг корма собрано на фестивале "Моспитомец" для животных из приюта

650 кг корма собрано на фестивале "Моспитомец" для животных из приюта

Енота заметили в одном из вагонов столичного метро

Новости регионов: сугробы появились в Иркутской области

Нейросеть Алиса рассказала, почему в космос в 1960 году отправили именно собак

В Москве и Подмосковье появились пауки-осы

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили телескоп

"Московский патруль": жительница деревни Ваютино развела на участке незаконный зоопарк

18 собак и кошек из приютов обрели новых хозяев на фестивале "Моспитомец"

Китайский инженер построил кошачий городок для своего мейн-куна

Россиянам дали советы о том, как пережить сезон активности ос

На Тверском бульваре прошел фестиваль "Моспитомец". На площадке проекта "Лето в Москве" можно было поиграть с животными и забрать их домой. В итоге 18 питомцам удалось найти новых хозяев. Также организаторы смогли собрать для приютов 650 килограммов корма.

Мероприятия фестиваля были полезны и тем, у кого уже есть домашние животные: специалисты давали уроки по уходу, а зоопсихологи проводили консультации.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила фестиваль и узнала, кто из животных нашел себе новый дом, а также узнала советы по уходу за питомцами.

Читайте также
животныегородфестивалиМосква онлайнТатьяна Сальниковавидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика