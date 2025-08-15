650 кг корма собрано на фестивале "Моспитомец" для животных из приюта

На Тверском бульваре прошел фестиваль "Моспитомец". На площадке проекта "Лето в Москве" можно было поиграть с животными и забрать их домой. В итоге 18 питомцам удалось найти новых хозяев. Также организаторы смогли собрать для приютов 650 килограммов корма.

Мероприятия фестиваля были полезны и тем, у кого уже есть домашние животные: специалисты давали уроки по уходу, а зоопсихологи проводили консультации.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила фестиваль и узнала, кто из животных нашел себе новый дом, а также узнала советы по уходу за питомцами.