В России отметят 65-летие полета Белки и Стрелки

Собаки Белка и Стрелка отправились в космос на корабле "Спутник-5" 65 лет назад, 19 августа 1960 года. Это был первый в мире орбитальный космический полет с животными, которые благополучно вернулись на Землю.

Подмосковные дворняги Белка и Стрелка провели в космосе более суток, сделав 17 витков по орбите, и первыми увидели Землю из космоса. Свои легендарные имена они получили прямо перед полетом.

Во время подготовки собак звали Вильна и Капля. После исторического полета они жили в Институте авиационной и космической медицины. Их чучела выставлены в Музее космонавтики на ВДНХ.

