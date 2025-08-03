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03 августа, 08:45

Наука

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Космический корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

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Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе. На борту находится международный экипаж: россиянин Олег Платонов, американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи из Японии.

Экипаж проведет на орбите несколько месяцев. Космонавты, находящиеся на МКС, тепло встретили новых коллег. Платонов выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке к полету. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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