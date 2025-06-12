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Новости

12 июня, 01:00

Наука

"Мослекторий": Дмитрий Иванков – о белках

"Мослекторий": Дмитрий Иванков – о белках

Мощная магнитная буря ожидается в ночь с 12 на 13 июня

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"Мослекторий": Максим Зайцев – о подготовке космонавтов

Что такое белки? Возможна ли жизнь без них? Как расшифровывают белки и чем в этом помогают нейросети? Возможно ли восстановить разрушенные белки и как можно создать новые?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии, кандидат физико-математических наук, выпускник факультета радиотехники и кибернетики МФТИ, лауреат премии Европейской академии наук для молодых ученых Дмитрий Иванков.

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