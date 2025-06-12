"Мослекторий": Дмитрий Иванков – о белках

Что такое белки? Возможна ли жизнь без них? Как расшифровывают белки и чем в этом помогают нейросети? Возможно ли восстановить разрушенные белки и как можно создать новые?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии, кандидат физико-математических наук, выпускник факультета радиотехники и кибернетики МФТИ, лауреат премии Европейской академии наук для молодых ученых Дмитрий Иванков.