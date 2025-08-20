20 августа, 08:00Общество
Столичные ветеринары спасли собаку с опухолью весом 7 килограммов
Фото: ГБУ "Мосветобъединение"
Специалисты Калининской ветклиники спасли собаку с огромной опухолью матки. Об этом Москве 24 сообщили в столичной госветслужбе.
По данным ведомства, владельцы 10-летней собаки по кличке Майя обратились к врачам после того, как заподозрили, что у их любимицы "болит живот". Ветврачи отметили у пациентки существенное вздутие и отекшую заднюю конечность.
"На УЗИ у Майи визуализировались структуры, похожие на воспаление матки, но точную картину при ультразвуковой диагностике увидеть было невозможно. Было принято решение провести диагностическую лапаротомию", – пояснили в пресс-службе.
Спустя 10 дней после операции собака восстановилась и чувствует себя отлично, добавили специалисты.
В пресс-службе уточнили, что первые симптомы у Майи появились полгода назад: проблемы с ЖКТ, небольшой отек лапы и увеличение живота, но пока собака не начала демонстрировать признаки боли, этому не придавали значения. Ветврачи рекомендуют обращать внимание даже на незначительные изменения у возрастных собак и проходить регулярную диспансеризацию 1–2 раза в год. После удаления любой опухоли рекомендуется сдать ее на гистологическое исследование, чтобы определить характер новообразования, понять прогноз и спланировать дальнейшее лечение.
Ранее специалисты Зеленоградской ветклиники впервые оказали помощь рыбе, удалив ей содержимое кисты. У бирюзовой акары, возрастом примерно пять–семь лет, начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией. Вырос риск разрыва опухоли. После этого специалист УЗИ провела исследование и диагностировала кисту с геморрагическим транссудатом внутри, а хирург сделала пункцию и удалила содержимое кисты.