"Новости дня": в Алтуфьевском районе открылся проект для детей "Теремок"

В Алтуфьевском районе на Инженерной улице открылся новый объект для детей. В интерактивном "Теремке" можно познакомиться с огородом, лабораторией и кухней. Проект создан в Москве и рассчитан на развитие воображения и познавательных навыков.

В рамках программы "Сделано в Москве" в столице работают пять магазинов, где представлены товары локальных производителей. Ассортимент регулярно обновляется, к проекту уже присоединились более 7,5 тысяч предпринимателей.

Подробнее – в программе "Новости дня".