03 сентября, 01:15

Город

"Новости дня": в Алтуфьевском районе открылся проект для детей "Теремок"

"Новости дня": на Цветном бульваре открылась выставка к 110-летию Владимира Зельдина

В Театре Сатиры открылся 102-й сезон

В Саларьево открыли детский сад и два корпуса школы № 2094

Мэр Москвы сообщил о планах строительства здания школы в Котловке

"Это Москва. Люди": Влад Лисовец

В Москве введено 223 электробусных маршрута

Собянин: современный квартал построят в Пресненском и Хорошёвском районах

Новые автомобили вручили победительницам конкурса "Московские мастера"

Собянин: в районе Котловка будет построено здание школы

В Алтуфьевском районе на Инженерной улице открылся новый объект для детей. В интерактивном "Теремке" можно познакомиться с огородом, лабораторией и кухней. Проект создан в Москве и рассчитан на развитие воображения и познавательных навыков.

В рамках программы "Сделано в Москве" в столице работают пять магазинов, где представлены товары локальных производителей. Ассортимент регулярно обновляется, к проекту уже присоединились более 7,5 тысяч предпринимателей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городэкономикавидео

