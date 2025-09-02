Форма поиска по сайту

02 сентября, 23:15

Наука

Метеоаналитик рассказал, где в России можно увидеть полярное сияние

Метеоаналитик рассказал, где в России можно увидеть полярное сияние

Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на 3 сентября

Интенсивные полярные сияния начинаются над Россией

"Мослекторий": Кирилл Базаров – о молекулах

Магнитная буря накрыла Землю

"Мослекторий": Дмитрий Вибе – о том, как изучают космос

Одно из самых впечатляющих лунных затмений ожидается 7 сентября

Ученые зафиксировали два десятка вспышек на Солнце

Новости мира: окаменелость доисторического хищника обнаружили в Аргентине

"Мослекторий": Федор Дерябин – о том, каким был эллинизм

Для того, чтобы увидеть полярное сияние, необходимо отъехать от Москвы на 50–70 километров, рассказал метеоаналитик Никита Ломака. Однако из-за того, что в городе облачная погода, наблюдать сияние в столице и области будет затруднительно. Ясные пространства есть, например, в Смоленской области.

Полярное сияние происходит из-за сильных вспышек на Солнце в сочетании с магнитными бурями. Вероятность его появления продлится до трех утра.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

