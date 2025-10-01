Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 17:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о возвращении индустриальных предприятий в Москву

Собянин сообщил о возвращении индустриальных предприятий в Москву

Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Сергей Собянин: новая дорога свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Собянин: районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское соединит пешеходный мост

Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием

Собянин: началось строительство моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дороги в Бирюлеве Западном

Сергей Собянин: московская промышленность становится экологичнее

Индустриальные предприятия, которые в свое время ушли из Москвы, возвращаются. Об этой тенденции рассказал Сергей Собянин на международной конференции по технологическому предпринимательству и инновациям.

Мэр пояснил, что это связано с мотивированными и высококвалифицированными кадрами, которые сложно найти в других регионах. Он подчеркнул, что индустриальное производство имеет большое значение для технологической независимости страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика