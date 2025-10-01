Собянин сообщил о возвращении индустриальных предприятий в Москву

Индустриальные предприятия, которые в свое время ушли из Москвы, возвращаются. Об этой тенденции рассказал Сергей Собянин на международной конференции по технологическому предпринимательству и инновациям.

Мэр пояснил, что это связано с мотивированными и высококвалифицированными кадрами, которые сложно найти в других регионах. Он подчеркнул, что индустриальное производство имеет большое значение для технологической независимости страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.