"Новости дня": в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

В Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний. О новом сервисе в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, умный алгоритм за считанные секунды анализирует снимки уха и гортани. Он видит то, что человеческий глаз может пропустить. При этом искусственный интеллект не заменяет врача, а только предлагает вариант диагноза, окончательное решение всегда остается за специалистом.

Подробнее – в программе "Новости дня".