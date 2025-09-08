Форма поиска по сайту

08 сентября, 04:15

Мэр Москвы

"Новости дня": в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

"Новости дня": в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

В Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний. О новом сервисе в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, умный алгоритм за считанные секунды анализирует снимки уха и гортани. Он видит то, что человеческий глаз может пропустить. При этом искусственный интеллект не заменяет врача, а только предлагает вариант диагноза, окончательное решение всегда остается за специалистом.

Подробнее – в программе "Новости дня".

мэр Москвымедицинатехнологии

